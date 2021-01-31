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В Москве полиция заблокировала выход на станции метро «Гостиный двор» и началась давка

Сергей Михневич
31 января, 2021 11:28
1 мин
Сергей Михневич
31 января, 2021 11:28
1 мин
протесты в России
Pixabay

В Москве полиция заблокировала единственный выход на Невский проспект из станции метро «Гостиный» двор, предлагая людям повернуть на Садовой, началась давка. Выходы из вестибюлей станций «Невский проспект» закрыты, передает корреспондент Росбалта.

«Мы на работу опаздываем, — говорят люди, сбившись в кучу на выходе из метро. — вокруг Гостиного уже 10 раз все обошли, везде все перекрыто!».

Небольшая площадь у станции метро огорожена временным забором, у которого стоят омоновцы с металлическими щитами.

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