В Москве опробуют функцию «отложенного решения» во время электронного голосования

Политика

Функцию, которая позволяет изменить свое решение во время электронного голосования на выборах, опробуют в Москве. Об этом сообщили во время заседания Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в столице.

«Основное изменение, которое мы предлагаем протестировать на этот раз – «отложенное решение». Эта опция позволит после нажатия кнопки «проголосовать» спустя некоторое время изменить свое решение», - рассказал начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов Правительства Москвы Артем Костырко.

Он добавил, что засчитан будет только голос, отданный последним по времени. «Функция отложенного решения также поможет тем, кто столкнется с техническими проблемами во время голосования», - пояснил Костырко.

На изменение решения, по предварительным данным, у голосующих будет 3 часа.

Тестирование электронного голосования

Тестирование системы дистанционного электронного голосования в Москве планируется провести 30-31 июля, до начала приема заявок для участия участие в ДЭГ 2 августа. Об этом сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.

На тестовом голосовании будут выдвинуты два вопроса с несколькими вариантами ответа. Принять участие в нем предложат 4,6 млн человек.

Помимо «отложенного решения» в Москве планируют протестировать функцию помощника для слабовидящих и систему навигации избирателя между бюллетенями.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова рассказала, что ЦИК заинтересован в том, чтобы Москва отрабатывала новшества ДЭГ, в частности, механизм «отложенного голосования», перед тем как выносить этот опыт на федеральный уровень.

В этом году в Москве, помимо выборов в Государственную думу, пройдут довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино. Электронные бюллетени предусмотрены для выборов всех трех уровней.