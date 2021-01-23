Политика

Сторонницу блогера Алексея Навального, Любовь Соболь задержали на незаконной акции протеста на Пушкинской площади в Москве и держат ОВД района Восточное Дегунино.

По словам юриста ФБК (признан иноагентом в России), в настоящее время на нее оформляется протокол по ч.8 ст. 20.2 КоАП, после чего оппозиционерку должны повезти в суд, пишет Росбалт.

Задержанная на Большой Дмитровке Юлия Навальная находится в ОВД по району Сокол. Об этом сообщает адвокат Вероника Полякова. По словам юриста, ее не пускают к Навальной, так как там объявлен план «Крепость».