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В Москве на Любовь Соболь составлен протокол. К Юлии Навальной не пускают адвокатов

Сергей Михневич
23 января, 2021 18:28
1 мин
Сергей Михневич
23 января, 2021 18:28
1 мин
Любовь Соболь
RTV

Сторонницу блогера Алексея Навального, Любовь Соболь задержали на незаконной акции протеста на Пушкинской площади в Москве и держат ОВД района Восточное Дегунино.

По словам юриста ФБК (признан иноагентом в России), в настоящее время на нее оформляется протокол по ч.8 ст. 20.2 КоАП, после чего оппозиционерку должны повезти в суд, пишет Росбалт.

Задержанная на Большой Дмитровке Юлия Навальная находится в ОВД по району Сокол. Об этом сообщает адвокат Вероника Полякова. По словам юриста, ее не пускают к Навальной, так как там объявлен план «Крепость».

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Любовь Соболь
Юлия Навальная
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