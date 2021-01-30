В Москве 31 января на время митинга закроют центральные станции метро

Политика

Власти столицы закроют центральные станции метро и ограничат передвижение пешеходов по городу в преддверии акции в поддержку политика Алексея Навального, которая назначена на 31 января. Для пешеходов закроют и многие центральные улицы.

Кроме того, 31 января 2021 года в центральной части города Москвы будут введены ограничения для передвижения пешеходов, — говорится на сайте ГУ МВД по Москве.

Сообщается, что с 08:00 не будут работать станции метро «Александровский сад», «Охотный Ряд», «Театральная», «Площадь Революции», «Кузнецкий Мост», «Лубянка» и «Китай-город». Их откроют только после специального распоряжения силовиков, пишет NEWS.ru.