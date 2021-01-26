В московских спецприёмниках не осталось места для задержанных

Политика

Член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович сообщила, что в столице два спецприемника до отказа заполнены участниками протестов 23 января. Мест нет на столько, что некоторых пришлось разместить в отделениях полиции.

«Сегодня мы посетили спецприемники для административно-арестованных, оба забиты полностью, - рассказала Литвинович, - Говорят, что часть уже арестованных людей разместили в отделах полиции, поскольку спецприемники на такое количество арестов не рассчитаны».

Член ОНК добавила, что на условия в спецприемниках жалоб нет. Однако, оказалось, что некоторым задержанным перед помещением в спецприемники пришлось более суток просидеть в автобусе полиции. При этом, их не выводили в туалет и не кормили, передаёт «Интерфакс».