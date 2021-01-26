Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Новости Политика
Русская планета
Политика

В московских спецприёмниках не осталось места для задержанных

Антон Мельников
26 января, 2021 19:08
1 мин
Антон Мельников
26 января, 2021 19:08
1 мин
«Русская планета» / Сергей Рыжик
«Русская планета» / Сергей Рыжик

Член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович сообщила, что в столице два спецприемника до отказа заполнены участниками протестов 23 января. Мест нет на столько, что некоторых пришлось разместить в отделениях полиции.

«Сегодня мы посетили спецприемники для административно-арестованных, оба забиты полностью, - рассказала Литвинович, - Говорят, что часть уже арестованных людей разместили в отделах полиции, поскольку спецприемники на такое количество арестов не рассчитаны».

Член ОНК добавила, что на условия в спецприемниках жалоб нет. Однако, оказалось, что некоторым задержанным перед помещением в спецприемники пришлось более суток просидеть в автобусе полиции. При этом, их не выводили в туалет и не кормили, передаёт «Интерфакс».

Поделиться
ТЕГИ
Москва
протесты
Аресты
СИЗО
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!