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Столичные аэропорты отменяют или задерживают рейсы из-за сложившихся погодных условий.

По информации на 15.27 мск воскресенья, во «Внуково» девять рейсов задержаны, четыре отменены, в «Домодедово» задержаны 16 рейсов, один отменен, в Шереметьево - 10 рейсов задержаны, четыре отменены, пишут РИА Новости.

Ранее сообщалось, что ночь на 17 января стала самой холодной с начала зимы. Температура воздуха понижалась до –21,2 °C. Ожидается, что этой ночью температура упадет до –24 °C.