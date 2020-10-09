В мире президентов: Дональд Трамп выразил симпатии Путину

Телепередача «В мире животных»

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал об отношении в главе России Владимиру Путину.

Трамп отметил, что он, по его мнению, может найти общий язык с Путиным.

«Мне нравится Путин и, возможно, я нравлюсь Путину», — признался президент США.

При этом Трамп предположил, что российскому президенту было бы проще работать с бывшим кандидатом в президенты США Хиллари Клинтон или с кандидатом в президенты США от демократов Джо Байденом. По его мнению, последний медлителен и не обладает качествами, необходимыми для того, чтобы исполнять обязанности президента, передает Lenta.ru.