Новости Политика
Политика
В мире президентов: Дональд Трамп выразил симпатии Путину
9 октября, 2020 23:05
1 мин
Телепередача «В мире животных»
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал об отношении в главе России Владимиру Путину.
Трамп отметил, что он, по его мнению, может найти общий язык с Путиным.
«Мне нравится Путин и, возможно, я нравлюсь Путину», — признался президент США.
При этом Трамп предположил, что российскому президенту было бы проще работать с бывшим кандидатом в президенты США Хиллари Клинтон или с кандидатом в президенты США от демократов Джо Байденом. По его мнению, последний медлителен и не обладает качествами, необходимыми для того, чтобы исполнять обязанности президента, передает Lenta.ru.
поддержать проект
1 мин