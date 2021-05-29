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Политика
«В Минске он занимался озвучкой видеоигр». В Беларуси задержан еще один россиянин
29 мая, 2021 16:24
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Georgiy Danilov/Global Look Press
Россиянина Егора Дудникова задержали в Минске 5 мая по подозрению в организации митингов, сообщает правозащитная организация «Весна».
Дудникову предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок). По этой статье молодому человеку грозит до трех лет лишения свободы.
Как сообщила мать задержанного, он переехал в страну из-за девушки. В Минске Егор занимался озвучкой видеоигр, мультфильмов и рекламных роликов.
Сейчас он находится в СИЗО КГБ. При этом, по словам правозащитников, к нему уже две недели не пускают адвокатов, пишет РБК.
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