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В Минске на несанкционированной акции протеста против тайной инаугурации главы республики Александра Лукашенко на Комаровском рынке начались задержания. Там сегодня проходит очередной «Женский марш».

Точное число задержанных протестующих пока неизвестно, однако одна из них — 73-летняя активистка Нина Багинская, пишет РИА «Новости». По данным агенства, у женщины был бело-красный флаг, при задержании она оказывала сопротивление.

Напомним, 23 сентября в белорусском Дворце Независимости состоялась тайная коронация Лукашенко — он снова официально вступил в должность президента. Впервые в истории республики инаугурация никак не анонсировалась. 26 стран отказались признавать Лукашенко президентом Беларуси.