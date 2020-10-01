В Минфине прокомментировали отмену накопительной части пенсии

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Вопрос об отмене накопительной части пенсии в России можно будет рассматривать после того, как будет создана система добровольных накоплений.

Такое заявление сделал глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, россиянам надо создавать возможности для того, чтобы они накапливали пенсию и имели минимальное сокращение доходов после завершения трудовой деятельности. «Поэтому давайте сначала создадим такую систему, а потом будем возвращаться к таким кардинальным предложениям», — сказал министр, передает ТАСС.

Напомним, Федерация независимых профсоюзов России попросила правительство РФ отменить накопительную часть пенсий россиян.

По мнению Федерации, эта часть пенсии рассчитывается по ставшей не актуальной методике, в результате человек получает меньше денег, при этом для страховой части пенсии применяется совсем другой расчёт.

Либо применяйте единые нормы и перестаньте каждый год повышать ожидаемый период выплаты для накопительной части пенсии, либо выводите накопительный компонент из системы государственного обязательного пенсионного страхования вообще, считают в ФНПР.