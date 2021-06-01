В МИД России назвали преимущества Северного морского пути перед Суэцким каналом
Северный морской путь по ряду параметров лучше Суэцкого канала. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов.
Корчунов напомнил об инциденте с крупнейшим контейнеровозом Ever Given в Суэцком канале в марте этого года, который сел на мель в южной части транспортной артерии и образовал крупнейшую морскую «пробку».
По словам дипломата, этот случай показал важность развития альтернативных глобальных транспортных маршрутов.
Северный морской путь на 40 короче транспортного маршрута, который проходит через Суэцкий канал. Этот фактор сокращает время доставки грузов, а также уменьшает расходы на топливо.
Корчунов отметил, что сейчас судоходство по Севморпути активно развивается и все больше грузов доставляется этим маршрутом, пишет «РИА Новости».
Суэцкий канал наглухо перекрыт. Образовались огромные «пробки» из судов.