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В МИД РФ вспомнили 1871 год после рассуждений о грозящей Крыму угрозе

Кирилл Савушкин
21 мая, 2021 19:13
1 мин
Кирилл Савушкин
21 мая, 2021 19:13
1 мин
MOD Russia/via Globallookpress.com
MOD Russia/via Globallookpress.com

Представитель российского МИДа Илья Тимохов заявил о том, что Украина нарушает нормы международного права, ущемляя крымчан за их выбор.

«Продолжающаяся водная блокада полуострова может привести к очередной гуманитарной катастрофе с труднопредсказуемыми последствиями», — заявил заместитель главы департамента информации и печати.

Также, Тимохов не обошел своим вниманием и действия Украины в Керченском проливе в 2018 году. Чиновник призвал решать вопросы по Черному морю «исключительно в рамках инклюзивной и открытой дискуссии», передает Lenta.ru

Кроме того, по его словам, страны обязаны помнить уроки Лондонской конференции 1871 года, в ходе которой, с России был снят запрет на размещение флота в Черном море.

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