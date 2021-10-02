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Политика
В МИД рассказали о «юридических закорючках» в процессе сертификации «Северного потока – 2»
2 октября, 2021 15:46
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Процесс по сертификации «Северного потока - 2» идет, однако могут возникнуть проблемы. По словам замглавы МИД РФ Александра Грушко, трудно сказать, какие «юридические закорючки» могут использовать противники этого проекта.
Глушко отметил, что несмотря на трудности, принимаются все необходимые меры для завершения процедуры сертификации «Северного потока - 2». Дипломат выразил уверенность, что «этот проект осуществится», - пишет «РИА Новости».
США заверили Украину в намерении «воевать» с «Северным потоком - 2».
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