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В магазинах, ресторанах и на кладбище: сфера услуг на Украине перешла на украинский

Сергей Михневич
16 января, 2021 09:21
1 мин
Киев
Flickr

С 16 января 2021 года миллионы граждан Украины вынуждены тщательно выбирать слова. В стране вступила в силу самая жесткая норма скандального закона о государственном языке.

Отныне общение в сфере услуг должно происходить только на украинском. Начиная от магазинов и заканчивая социальным и медицинским обслуживанием.

Закон был подписан президентом Украины Петром Порошенко на истечении его срока. Согласно инициативе, украинский язык является обязательным для органов государственной власти и общественных сфер, ряд положений начал действовать практически сразу. Другие нормы вводились постепенно.

темы
Украина
Порошенко
Государственный язык
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