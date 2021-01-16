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С 16 января 2021 года миллионы граждан Украины вынуждены тщательно выбирать слова. В стране вступила в силу самая жесткая норма скандального закона о государственном языке.

Отныне общение в сфере услуг должно происходить только на украинском. Начиная от магазинов и заканчивая социальным и медицинским обслуживанием.

Закон был подписан президентом Украины Петром Порошенко на истечении его срока. Согласно инициативе, украинский язык является обязательным для органов государственной власти и общественных сфер, ряд положений начал действовать практически сразу. Другие нормы вводились постепенно.