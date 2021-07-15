В Литву переброшены американские танки и артиллерия
США закончили доставку в Европу тяжелого вооружения и военной техники для бронетанковой бригады.
Танки и артиллерия переброшены в рамках очередной ротации американских войск. Военная техника и вооружение разгружены с американских транспортных кораблей в литовском порту Клайпеда.
Операция носит название «Атлантическая решимость». В ее рамках в Литву прибыло 3,8 тыс. американских военнослужащих, 80 танков Abrams, 15 самоходных артиллерийских установок Paladin, 130 боевых машин пехоты Bradley, 500 грузовиков, 850 прицепов, 1,5 тысячи колесных автомобильных средств.
Операция осуществляется с апреля 2014 года после начала конфликта на востоке Украины. С тех пор в Литву для усиления восточного фланга НАТО регулярно размещается сменный контингент американской армии, сообщает «Интерфакс Запад».
Прибалтика нередко заявляет о «российской угрозе», призывая США усилить присутствие в регионе. Россия, в свою очередь, говорит, что не собирается нападать, но вынуждена укреплять армию из-за усиления сил НАТО у своих границ.