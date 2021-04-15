В ЛДПР предложили поддержать малоимущих с помощью валежника

Политика

Депутаты либерально-демократической партии России внесли в Государственную Думу законопроект, позволяющий одновременно оказать поддержку малоимущим гражданам и ускорить процесс очистки лесов. Россиянам хотят разрешить собирать валежник вручную.

По мнению инициаторов проекта Игоря Лебедева и Ярослава Нилова, изменения необходимо внести в Лесной кодекс. Парламентарии убеждены, что россияне, проживающие в селе, должны иметь возможность собирать валежник с помощью пил, топоров и легких бензопил. Данное нововведение позволит снизить пожароопасность в лесу и поможет гражданам выжить, передает ИА REGNUM.

Ранее в Счетной палате сообщили о том, что до 20% малоимущих граждан попросту не доходит оказываемая государством поддержка. Причину не называют.