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Политика
В Кремле высказались по поводу отставки ушедшего на больничный губернатора
8 октября, 2021 14:03
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Kremlin Pool/Global Look Press
Глава Воронежской области Александр Гусев находится в палате реанимации в Москве. Последует ли за этим отставка, сказали в Кремле.
О том, что Гусев в реанимации, проинформировали ТАСС источники в медицинских структурах.
Болезнь и связанную с ней возможную отставку прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков «ничего не слышал» об увольнении. Об этом пишет ТАСС.
Кремлевский чиновник напомнил, что кадровые решения не анонсируются заранее.
Ранее сообщалось, что губернатор ушел на больничный, диагноз не уточнялся. Обязанности главы региона стал выполнять его заместитель - Виталий Шабалатов. Он же утверждал, что губернатор скоро выйдет на работу. Информированные источники сообщили, что у главы региона коронавирус.
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