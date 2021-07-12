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Политика
В Кремле выразили скепсис касательно освоения космоса только на частные деньги
12 июля, 2021 14:23
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Roscosmos/via Globallookpress.com
Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков выразил сомнение в возможности покорения космоса частным бизнесом, без помощи государства.
По его словам, космические проекты являются крайне дорогостоящими и частные инвестиции не способны покрыть все издержки. При этом он отметил, что доля финансирования со стороны бизнеса в полеты в космос будет расти.
Как передает ТАСС, присутствие государства в данной сфере может проявляться неявно: субсидирование, кредиты, госзаказы.
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