Новости – Политика
Политика
В Кремле рассказали о «повышении» Владимира Жириновского и Геннадия Зюганова за счет путинской квоты
22 июня, 2021 15:43
1 мин
1 мин
Dmitry Golubovich/Russian Look/Globallookpress
Стало известно о «решении» президента России Владимира Путина относительно «повышения» лидеров КПРФ и ЛДПР Геннадия Зюганова и Владимира Жириновского. Речь идет об их переходе из нижней палаты парламента в верхнюю.
«Пока никаких решений на этот счёт президент не принимал», - заявили в Кремле. Сообщение приводит Telegram-канал RIA_Kremlinpool.
Предполагалось, что Зюганов и Жириновский могут войти в Совет Федерации по путинской квоте.
Напомним, в прошлом году Путин внес законопроект о порядке формирования Совета Федерации. Пожизненную квоту в нем могут получить бывший президент, а также люди, имеющие выдающие заслуги перед страной. Допускается назначение по квоте до 30 сенаторов, из них 7 - пожизненно.
Вопрос по теме:
Вы бы хотели видеть Владимира Жириновского в Совете Федерации или предпочли его уход из политики насовсем?
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку