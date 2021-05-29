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Политика
Песков рассказал о поручении Владимира Путина по задержанной в Минске россиянке
29 мая, 2021 19:42
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Kremlin Pool/Global Look Press
Президент Беларуси Александр Лукашенко в деталях рассказал своему российскому коллеге Владимиру Путину об инциденте с самолетом Ryanair, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
По его словам, Владимир Путин во время переговоров поднял вопрос о россиянке Софии Сапеге, которую задержали в Минске. Российский президент попросил МИД отслеживать ее судьбу, сказал Песков.
При этом Песков добавил, что главе государства небезразлична судьба женщины. Однако нужно помнить, что у нее есть вид на жительство в Республике Беларусь, пишет ФАН.
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