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В Кремле прокомментировали публикации о богатствах Рамзана Кадырова

Марьям Ибрагимова
9 апреля, 2021 14:01
1 мин
Марьям Ибрагимова
9 апреля, 2021 14:01
1 мин
Pravda Komsomolskaya/Russian Look
Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Кремль опирается только на официальные и проверенные источники, когда речь идет о доходах государственных служащих и глав регионов, а не на информацию, распространяемую журналистами. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал публикации о богатствах главы Чечни Рамзана Кадырова.

Он попросил не ставить знак равенства между расследованием и декларированием, убеждая журналистов на пресс-конференции в том, что если занимающиеся проверкой доходов политиков инстанции заподозрят что-то неладное, тщательное изучение этого вопроса будет тут же запущено.

«Данные, которые проверяют соответствующие антикоррупционные подразделения, гораздо более достоверны, чем те данные, которые указываются СМИ», – цитирует представителя Кремля ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что у главы Чечни есть вторая жена – она обеспечена роскошным имуществом.

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Дмитрий Песков
Кремль
Рамзан Кадыров
Чечня
Декларация о доходах
Богатство
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