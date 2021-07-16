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Политика
В Кремле ответили требующим QR-коды иностранным бизнесменам
16 июля, 2021 13:43
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Michael Weber IMAGEPOWER via www/www.imago-images.de
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал просьбу представителей бизнеса Европы и США. Напомним, они попросили власти РФ признать иностранные сертификаты о вакцинации против COVID-19, чтобы получить возможность пользоваться QR-кодами в столице.
«Здесь необходимо встречное движение. Мы не можем ставить наших граждан, которые испытывают проблемы при путешествиях за границу, в дискриминированное положение», — заявил Песков.
Он подчеркнул, что в вопросе признания вакцин обязательно должен работать принцип взаимности, передаёт Telegram-канал «Вы слушали Маяк».
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