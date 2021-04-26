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В Кремле ответили на слухи о встрече Владимира Путина с Джо Байденом 15-16 июня в Европе

Марьям Ибрагимова
26 апреля, 2021 12:57
1 мин
Марьям Ибрагимова
26 апреля, 2021 12:57
1 мин
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вновь прокомментировал тему предстоящей встречи лидеров двух государств – России и Соединенных Штатов Америки. По его словам, главы стран действительно собираются обсудить ряд вопросов текущим летом, но раскрывать подробности в Кремле пока не готовы.

«Пока никаких договоренностей по датам нет. Речь действительно идет о летних месяцах», – сказал Песков, добавив, что место проведения этой встречи пока тоже еще не определено, передает ТАСС.

Ранее источники газеты «Коммерсантъ» сообщили о том, что Путин намерен встретиться с Байденом в одном из европейских государств 15-16 июня.

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Владимир Путин
Дмитрий Песков
Кремль
Россия
Джо Байден
Встреча
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