В Кремле ответили на слухи о встрече Владимира Путина с Джо Байденом 15-16 июня в Европе

Политика

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вновь прокомментировал тему предстоящей встречи лидеров двух государств – России и Соединенных Штатов Америки. По его словам, главы стран действительно собираются обсудить ряд вопросов текущим летом, но раскрывать подробности в Кремле пока не готовы.

«Пока никаких договоренностей по датам нет. Речь действительно идет о летних месяцах», – сказал Песков, добавив, что место проведения этой встречи пока тоже еще не определено, передает ТАСС.

Ранее источники газеты «Коммерсантъ» сообщили о том, что Путин намерен встретиться с Байденом в одном из европейских государств 15-16 июня.