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Политика
В Кремле ответили на слухи о встрече Владимира Путина с Джо Байденом 15-16 июня в Европе
26 апреля, 2021 12:57
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вновь прокомментировал тему предстоящей встречи лидеров двух государств – России и Соединенных Штатов Америки. По его словам, главы стран действительно собираются обсудить ряд вопросов текущим летом, но раскрывать подробности в Кремле пока не готовы.
«Пока никаких договоренностей по датам нет. Речь действительно идет о летних месяцах», – сказал Песков, добавив, что место проведения этой встречи пока тоже еще не определено, передает ТАСС.
Ранее источники газеты «Коммерсантъ» сообщили о том, что Путин намерен встретиться с Байденом в одном из европейских государств 15-16 июня.
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