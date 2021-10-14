Новости – Политика
Политика
В Кремле оценили вероятность встречи Владимира Путина и Джо Байдена
14 октября, 2021 15:38
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Во время визита в Москву замгоссекретаря США Виктории Нуланд достигнуто некоторое понимание в отношении перспектив продолжения контактов президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Пеков.
Песков сообщил, что во время встречи Нуланд с помощником главы государства Юрием Ушаковым обсуждалась подготовка к новой встрече Путина с Байденом.
Песков отметил, что позже, когда эти договоренности будут конкретизированы, появится более подробная информация о предстоящей встрече лидеров двух стран, пишет «Экономика сегодня».
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