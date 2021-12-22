В Кремле объяснили эмоциональную реакцию Кадырова на открытие в Турции парка имени Дудаева
Кремль объяснил резкую и эмоциональную реакцию главы Чечни Рамзана Кадырова на открытие парка имени террориста Джохара Дудаева в Турции. Напомним, глава региона призвал МИД ввести санкции против Анкары, ответить зеркально и открыть в Грозном парк в честь основателя Рабочей партии Курдистана Абдуллы Оджалана, а также призвал президента Турции Реджепа Эрдогана «определиться» с политикой, которую он ведет.
Песков считает, что реакция Кадырова «объяснимая». Кремлевский чиновник напомнил, что регион «пережил несколько войн, которые были... начаты террористами», пытавшимися взять российский регион под свой контроль. Его слова приводят «Известия».
Пресс-секретарь президента России добавил: Москва сообщила турецким коллегам, что не одобряет решение о присвоении парку имени Дудаева.
Парк был открыт в Турции в середине декабря. Ему присвоено имя террориста Дудаева, который возглавил сопротивление после ввода в Чечню федеральных войск. В 1996 году он был убит.