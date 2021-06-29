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Политика
В Кремле не знают как бороться с фальшивыми QR-кодами и какие меры предпринимать
29 июня, 2021 15:08
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Dmitry Golubovich/Global Look Press
В официальной резиденции президента РФ прокомментировали ситуацию с продажей на Даркнете «липовых» сертификатов о вакцинации против коронавируса. По словам пресс-секретаря лидера государства, эта проблема всерьёз встревожила Кремль. Он добавил, что правонарушителям удалось добраться даже до QR-кодов.
«Это и беспокоит, и вызывает сожаления, что эта ниша заполняется жуликами, которые готовы подвергать риску здоровье людей. Безусловно, нужны меры борьбы с этими жуликами. Эта ситуация более чем заслуживает внимания», — цитирует Пескова Telegram-канал «Вы слушали Маяк».
Ранее жителям России пригрозили заключением в тюрьме на два года за фальшивый QR-код.
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Есть ли среди ваших друзей и знакомых те, кто уже приобрел себе поддельный QR-код или сертификат о вакцинации против коронавируса?
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