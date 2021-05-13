В Кремле не рады выдвижению Путина на Нобелевскую премию за внесение в Конституцию поправки о Боге

Политика

Пресс-секратаря президента России Дмитрия Пескова спросили, следят ли в Кремле за выдвижением главы государства Владимира Путина на Нобелевскую премию мира и владеют ли какой-либо информацией о включении его в список номинантов.

Кремлевский чиновник ответил: «Нет, не следим. Узнали из СМИ». Пескова цитируют «Известия».

Путина выдвинул на премию писатель Сергей Комков. Он направил заявку в 2020 году и попросил наградить российского президента за оказание помощи в борьбе с коронавирусом 27 странам, а также за внесение в Конституцию поправки о Боге.