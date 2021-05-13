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Политика
В Кремле не рады выдвижению Путина на Нобелевскую премию за внесение в Конституцию поправки о Боге
13 мая, 2021 18:05
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Kremlin.ru
Пресс-секратаря президента России Дмитрия Пескова спросили, следят ли в Кремле за выдвижением главы государства Владимира Путина на Нобелевскую премию мира и владеют ли какой-либо информацией о включении его в список номинантов.
Кремлевский чиновник ответил: «Нет, не следим. Узнали из СМИ». Пескова цитируют «Известия».
Путина выдвинул на премию писатель Сергей Комков. Он направил заявку в 2020 году и попросил наградить российского президента за оказание помощи в борьбе с коронавирусом 27 странам, а также за внесение в Конституцию поправки о Боге.
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