Новости – Политика
Политика
В Кремле назвали условие нормализации отношений с мировым сообществом
25 февраля, 2022 14:44
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
В Кремле убеждены, что рано или поздно Запад свыкнется с решением президента РФ Владимира Путина начать спецоперацию на Украине, вот тогда-то Россию и перестанут воспринимать как агрессора и отношения с Западом наладятся.
По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, нормализация отношений с мировым сообществом начнет наступать постепенно, «по мере понимания вынужденности операции на Донбассе», ведь Россия вводила войска на Украину с целью защититься. В конце концов, мир эту позицию примет, убежден Песков. К тому же, реакция государств на решение лидера РФ в отношении республики была вполне предсказуема, её в Кремле даже ждали, передает ТАСС.
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