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Политика
В Кремле идёт подготовка ко второй личной встреча Путина после самоизоляции
4 октября, 2021 18:33
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Kremlin Pool/Global Look Press
В ближайшее время президент РФ Владимир Путин проведёт встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Стороны встретятся лично. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
«Встреча личная готовится», - рассказал он.
О сроках встречи будет сообщено позднее, передаёт РИА «Новости».
Отметим, встреча с Пашиняном для российского президента станет второй личной встречей с иностранным представителем после самоизоляции. Ранее Путин успел провести личные переговоры с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом.
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