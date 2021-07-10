В Кремле действительно обсуждают вопрос о переносе выборов в Госдуму?
В Кремле началось обсуждение возможности переноса выборов в связи с печальной эпидемиологической обстановкой в стране, пишут ряд крупных СМИ. Однако все они ссылаются на один и тот же источник - неназванный собеседник URA.RU утверждает, что «резкий рост заболеваемости вынудил пойти на крайне непопулярные меры», что пошатнуло рейтинги единороссов перед выборами.
«...Обязательная вакцинация, введение QR-кодов, запрет на массовые мероприятия, на выход на работу без прививки и т. п. Это не могло не ударить по рейтингу властей, и поставило под сомнение большинство „Единой России“ по итогам выборов в Госдуму. Поэтому обсуждаются разные варианты, вплоть до переноса голосования на конец года или весну», - заявил источник издания.
Звучит логично, ведь несколько дней назад перенос Единого дня голосования допускала и председатель ЦИК Элла Памфилова. Однако больше эту информацию никто, включая сам Кремль, не подтверждал. Собеседник РБК, близкий к администрации президента, тогда пояснял, что это личная инициатива Памфиловой, и на самом деле Кремль ничего такого не обсуждает.
Кроме того, новость о возможном переносе выборов опровергают и в Центральной избирательной комиссии.
«Центризбирком России не обсуждает возможность переноса даты выборов в Госдуму на более поздний срок», — сообщил Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
Напомним, выборы депутатов федерального и регионального парламентов должны состоятся в России 19 сентября. Однако в связи с третьей волной пандемии коронавируса, проголосовать россияне смогут 17, 18 и 19 числа. Это вызывает большую обеспокоенность у правозащитников, юристов и политологов, так как упрощает возможность фальсифицировать результаты голосования.