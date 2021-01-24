В ковидной клинике Петербурга посреди ночи закололи ножом пациента

Политика

В одной из больниц Санкт-Петербурга, переоборудованных под лечение больных с коронавирусом, сегодня ночью был обнаружен труп с ножевым ранением.

Жертвой стал 67-летний петербуржец с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. По версии полиции, убийцей мог оказаться его 47-летний сосед по палате. У него был изъят нож.

Как передает «Росбалт», с ним проводятся оперативные действия, выясняются возмождные мотивы.