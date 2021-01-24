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Политика
В ковидной клинике Петербурга посреди ночи закололи ножом пациента
24 января, 2021 16:08
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Flickr
В одной из больниц Санкт-Петербурга, переоборудованных под лечение больных с коронавирусом, сегодня ночью был обнаружен труп с ножевым ранением.
Жертвой стал 67-летний петербуржец с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. По версии полиции, убийцей мог оказаться его 47-летний сосед по палате. У него был изъят нож.
Как передает «Росбалт», с ним проводятся оперативные действия, выясняются возмождные мотивы.
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