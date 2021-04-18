В конце мая граждане Сирии определяться с главой государства

Политика

В Сирии назначили выборы президента страны. Регистрация кандидатов начнется уже в понедельник.

Сами выборы, в свою очередь, пройдут 26 мая. Такое решение принял парламент страны. За границей граждане смогут проголосовать в посольстве по месту пребывания 20 мая.

Как сообщает gazeta.ru, в США не считают намеченные на территории Сирии выборы легитимными. Конституция предусматривает тот факт, что президент Сирии может занимать кресло в течении семи лет, а затем подать на второй срок.