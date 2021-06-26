Новости – Политика
Политика
В Колумбии сравнили покушение на президента страны с приготовлением попкорна
26 июня, 2021 12:50
1 мин
1 мин
Miyer Juana/Keystone Press Agency/Globallookpress
В Колумбии неизвестные атаковали вертолет, на котором летел лидер страны Иван Дуке.
По летательному аппарату попали не менее шести раз, однако обошлось без пострадавших. Вместе с президентом на борту были главы МВД и Минобороны.
При этом, находившийся на борту офицер сравнил звуки от попадания по аппарату с попкорном. Об этом сообщает Semana.
Позднее Дуке охарактеризовал покушение как «трусливое».
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку