Новости – Политика
Политика
В Китае пригрозили первым ядерным ударом по США
25 сентября, 2021 14:25
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Zhang Jiayang/Xinhua/Global Look press
Китай «должен быть готов к нанесению первого ядерного удара» по США в ответ на агрессивные действия Вашингтона. Такое заявление сделал бывший заместитель Генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Ша Цзукан.
По словам дипломата, новые тихоокеанские альянсы, такие как AUKUS, ведут к напряженности в регионе и несут опасность для Китая. Пекину следует занять более агрессивную позицию и отказаться от политики неприменения ядерного оружия первым, пишет «РИА Новости».
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