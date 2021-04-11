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Политика

В Киргизии решили изменить конституцию и все получилось. Референдум о внесении поправок состоялся

Сергей Михневич
11 апреля, 2021 18:00
1 мин
Сергей Михневич
11 апреля, 2021 18:00
1 мин
Roman/Globallookpress.com
Референдум о внесении поправок состоялся

В Киргизии референдум по вопросам поправок в Конституцию страны состоялся, сообщает Центризбирком.

Несколько минут назад в стране завершились выборы в местные органы власти и референдум.

«В 20 часов вечера закрылись 2 483 избирательных участка, которые работали сегодня с восьми часов утра», - сообщил представитель ЦИК.

В голосовании приняли участие 30% от числа зарегистрированных. По традиции, наибольшая активность наблюдалась в сельской местности, а вот в городах страны она была ниже.

Предварительные результаты будут известны в ближайшее время, примерно в 18:00 по Москве, передает РЕН ТВ.

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Конституция
Киргизия
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