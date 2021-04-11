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Политика
В Киргизии решили изменить конституцию и все получилось. Референдум о внесении поправок состоялся
11 апреля, 2021 18:00
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Референдум о внесении поправок состоялся
В Киргизии референдум по вопросам поправок в Конституцию страны состоялся, сообщает Центризбирком.
Несколько минут назад в стране завершились выборы в местные органы власти и референдум.
«В 20 часов вечера закрылись 2 483 избирательных участка, которые работали сегодня с восьми часов утра», - сообщил представитель ЦИК.
В голосовании приняли участие 30% от числа зарегистрированных. По традиции, наибольшая активность наблюдалась в сельской местности, а вот в городах страны она была ниже.
Предварительные результаты будут известны в ближайшее время, примерно в 18:00 по Москве, передает РЕН ТВ.
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