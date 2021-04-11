В Киргизии решили изменить конституцию и все получилось. Референдум о внесении поправок состоялся

Политика

В Киргизии референдум по вопросам поправок в Конституцию страны состоялся, сообщает Центризбирком.

Несколько минут назад в стране завершились выборы в местные органы власти и референдум.

«В 20 часов вечера закрылись 2 483 избирательных участка, которые работали сегодня с восьми часов утра», - сообщил представитель ЦИК.

В голосовании приняли участие 30% от числа зарегистрированных. По традиции, наибольшая активность наблюдалась в сельской местности, а вот в городах страны она была ниже.

Предварительные результаты будут известны в ближайшее время, примерно в 18:00 по Москве, передает РЕН ТВ.