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В Киргизии протестующие угнали пожарную машину. Появились проблемы со связью

Антон Мельников
5 октября, 2020 22:41
1 мин
в
Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти.

В Бишкеке продолжаются столкновения протестующих против результатов выборов в парламент с силовиками.

Сообщается, что в одном из столкновений протестующим удалось захватить пожарную машину. После они уехали на ней в неизвестном направлении.

Наблюдаются прямые стычки с милицией и силовыми службами. Митингующие закидывают их машины камнями.

Также стало известно, что в стране начались проблемы со сотовой связью. У двух из трех работающих в стране операторов почти нет сигнала и интернета.

Минздрав Киргизии сообщил, что в результате беспорядков пострадало как минимум 120 человек.

При этом, провластная партия «Биримдик», которая стала лидером на прошедшем голосовании заявила, что готова к повторным выборам в парламент в случае их назначения, передает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти.»

темы
выборы
протесты
Киргизия
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