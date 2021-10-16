Новости – Политика
Политика
В Киеве пообещали «юридически задавить» Россию в Гааге
16 октября, 2021 15:37
1 мин
1 мин
Wilfried Wirth/imageBROKER.com/Global Look press
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверен, что Киев сможет «задавить» Россию юридическими аргументами в суде в Гааге по инциденту в Черном море в 2018 году. Об этом пишет «Украинская правда».
Кулеба пообещал, что украинская сторона будет давить железной логикой юридических аргументов и пригрозил серьезными последствиями для России, пишет «РИА Новости».
Поводом для разбирательства в гаагском суде стало задержание украинских моряков в районе Керченского пролива. Напомним, 25 ноября 2018 года суда военно-морских сил Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу России. Украинские катера вместе с моряками были задержаны. Россия называет действия в Черном море провокацией Киева.
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости