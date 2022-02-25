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Политика
В Киеве и Львове звучат сирены воздушной тревоги
25 февраля, 2022 08:55
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Сирены воздушной тревоги звучат к текущему часу сразу в двух крупных городах Украины — Львове и Киеве. Об этом СМИ стали сообщать ближе к восьми часам утра 25 февраля.
В шесть утра по московскому времени сирена сработала в Одессе, также воздушная тревога была объявлена в Виннице, Чернигове и Песочине.
Кроме того, ТАСС со ссылкой на СМИ сообщил, что в столице республике в районе пяти часов утра прогремело несколько взрывов. В частности, они были слышны в Печерском и Голосеевском районах города, а в районе Троещины раздалось сразу шесть взрывов.
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