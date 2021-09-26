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Политика
В ходе антитеррористической операции США в Сирии были убиты 3 мирных жителя
26 сентября, 2021 16:41
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Juma Muhammad/Keystone Press Agency/Global Look press
Во время антитеррористической операции ВВС США в Сирии погибли по меньшей мере три мирных жителя. Об этом сообщило сирийское госагентство Sana со ссылкой на источники.
Инцидент произошел на восточном берегу реки Евфрат в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. В ходе десантирования с вертолетов американские военные открыли огонь по жилым домам и хозяйственным постройкам. В результате обстрела погибли по меньшей мере три мирных жителя, сообщает ТАСС.
США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа. Дамаск считает присутствие американских военных «незаконной оккупацией» с целью грабежа природных богатств страны.
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