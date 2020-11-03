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В Хабаровске «сдулся» протест в поддержку арестованного губернатора Фургала

Антон Мельников
3 ноября, 2020 19:36
1 мин
RusNews
Youtube / RusNews

Впервые за 116 дней в Хабаровске не состоялся митинг в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала.

О том, что митинг угас сообщил журналист «МБХ медиа» в Хабаровске Андрей Пастухов. По его словам, 3 ноября на площади Ленина в городе не было активистов.

При этом журналист добавил, что за день до этого в Хабаровске прошёл самый малочисленный митинг, на котором были задержаны несколько человек.

«Думаю, это и стало „последней каплей“ Хабаровского протеста», — отметил Пастухов.

Напомним, бывший губернатор Хабаровского края был арестован в начале июля. Он подозревается в организации убийств и покушений на предпринимателей в 2004 и 2005 годах, передаёт «МБХ медиа».

темы
митинг
Хабаровск
Хабаровский край
Сергей Фургал
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