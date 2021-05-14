В Израиле не торопятся обращаться к «Дяде Сэму» за помощью в новом конфликте

Политика

Глава дипмиссии Израиля на территории РФ Александр Бен Цви выступил с заявлением, в котором отметил отсутствие планов израильских властей обращаться за помощь к США в разрешении конфликта с Палестиной.

«У нас в целом с США есть соглашение о военной помощи. Когда в 1973 году была масштабная война, у нас не хватало боеприпасов, и мы обращались к США. Но с тех пор наша индустрия справляется», — приводит слова Бен Цви РИА «Новости».

Напомним, начиная с 11 мая вспыхнули ракетные обстрелы между военными израильской армии и боевиками из группировки «Хамас». Параллельно, во многих городах страны начались стокновения арабского и еврейского населения.