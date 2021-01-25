Новости Политика
Политика
В Италии грядёт смена правящей верхушки
25 января, 2021 22:20
1 мин
1 мин
Youtube / Food and Agriculture Organization of the United Nations
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил о том, что он планирует оставить свой пост. Об этом сообщила пресс-служба правительства.
Официальное объявление об уходе премьера должно состояться во вторник, 26 января.
«Во вторник в 09:00 созывается заседание Совмина, в ходе которого председатель правительства Джузеппе Конте объявит о том, что подает в отставку», - сообщила пресс-служба.
Решение Конте вызвано тем, что правящая партийная коалиция утратила большинство в итальянском Сенате, передаёт «ТАСС».
Некоторые СМИ отмечают, что отставка премьера может оказаться формальностью, поскольку Конте может получить новый мандат. После этого, премьер создаст обновленный кабинет, передаёт «ПолитЭксперт».
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку