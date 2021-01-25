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В Италии грядёт смена правящей верхушки

Антон Мельников
25 января, 2021 22:20
1 мин
Антон Мельников
25 января, 2021 22:20
1 мин
Youtube / Food and Agriculture Organization of the United Nations
Youtube / Food and Agriculture Organization of the United Nations

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил о том, что он планирует оставить свой пост. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Официальное объявление об уходе премьера должно состояться во вторник, 26 января.

«Во вторник в 09:00 созывается заседание Совмина, в ходе которого председатель правительства Джузеппе Конте объявит о том, что подает в отставку», - сообщила пресс-служба.

Решение Конте вызвано тем, что правящая партийная коалиция утратила большинство в итальянском Сенате, передаёт «ТАСС».

Некоторые СМИ отмечают, что отставка премьера может оказаться формальностью, поскольку Конте может получить новый мандат. После этого, премьер создаст обновленный кабинет, передаёт «ПолитЭксперт».

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Италия
Премьер-министр
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