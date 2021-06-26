В интересах России: сенатор Джабаров о соглашении на постройку военной базы в Судане

Политика

У берегов Африки находится зона активного коммерческого судоходства, там проходит каждый десятый грузовой контейнер. Поэтому если Россия проводила переговоры и согласовывала с Хартумом вопросы о строительстве военной базы на берегу Красного моря, то это в наших интересах. Об этом заявил член Совета Федерации Владимир Джабаров.

Накануне правительство России одобрило и направило на ратификацию в Госдуму соглашение о постройке пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Порт-Судане. По словам Джабарова, данный факт означает, что сторонам удалось разрешить все спорные моменты.

Сам же факт постройки военной базы на удаленных рубежах сенатор оценивает положительно, так как это позволит России закрепить за собой статус великой державы.

«Многие страны имеют свои базы за рубежом. Американцы их раскидали фактически во всем мире. И нам бы это не помешало», — говорит член Совета Федерации.

Строительств опорного пункта в Порт-Судане позволит России закрепиться на востоке Африканского континента, а также обеспечить контроль над происходящими в этом стратегическом регионе событиями.

«Если бы для нас это было бы не выгодно, то мы бы не проводили переговоры. Поскольку согласовали и подписали, значит это в интересах Российской Федерации», — подчеркнул Джабаров.

По соглашению между Москвой и Хартумом пункт материально-технического обеспечения флота в Порт-Судане сможет одновременно принимать до четырех кораблей разного типа. Кроме того, на самой базе разместятся порядка 300 человек личного состава.