В Госдуме собираются укреплять границы с Финляндией
После заявления официального Хельсинки о вступлении в НАТО, Москва собирается усилить контроль территорий вблизи своих границ. При этом, в Госдуме считают что сама по себе эскалация с Финляндией – маловероятна.
Об этом сообщила председатель комитета по международным делам Государственной Думы Светлана Журова.
«Решение об их вступлении было предсказуемом, но не самостоятельным, – заявила Журова журналистам «Ленты.ру», – Было понятно, что подобное может произойти, однако, полагаю, что это все-таки не совсем их решение».
Также по словам чиновника, Российская Федерация уже готовится к новым политическим реалиям и реагировать на все события собирается соответствующем образом.
«Нам надо усилить свои границы, потому как вступление Финляндии в НАТО, как бы то ни было, означает угрозу с их стороны, – считает политик.