В Госдуме рассказали о правах ЛГБТ-людей в России и признании однополых браков
Председатель комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Павел Крашенинников заявил о том, что в России не будут признавать однополые браки законными, поскольку Конституция страны выше международных договоров.
Он пояснил, что в ряде европейских стран однополые браки стали признаваться, но Россия не собирается учитывать изменения, происходящие в иностранных государствах, поскольку «наша Конституция говорит совершенно однозначно о том, что брак - это союз мужчины и женщины», – подчеркнул политик.
Юрист добавил при этом, что в основном законе страны не говорится об ущемлении или преследовании людей разных ориентаций и гендеров. Также Крашенинников отметил, что несмотря на требования однополых пар разработать или изменить существующие законы, касающиеся правовых последствий совместной жизни, в России не станут поддерживать «несуществующие» по закону браки, соответственно, с разделом имущества и наследством им придется разбираться самостоятельно, передает «Российская газета».