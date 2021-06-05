В Госдуме предложили отменить маткапитал. Но не для всех
В России следует отменить материнский капитал для людей, чей доход превышает пять миллионов рублей в год, считает глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Парламентарий считает, что не следует поддерживать состоятельных россиян.
«То есть, если люди получают высокую заработную плату, условно депутат, то им не надо платить материнский капитал 500 тысяч рублей, или предоставлять какие-то льготы связанные с семейным капиталом, связанные с рождением ребенка и так далее. Он и так сможет оплатить дополнительные расходы», - уточнил Аксаков.
По его словам, большинство жителей страны имеют доходы меньше миллиона рублей в год и уже сейчас можно начать отказываться от поддержки россиян с большими доходами. Начать можно с пяти миллионов, а затем дойти и до трех миллионов рублей.
Напомним, недавно в России разрешили тратить материнский капитал на родителей, пишет пишут РИА «Новости».