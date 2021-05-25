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В Госдуме оценили идею возрождения ГУЛАГа

Марьям Ибрагимова
25 мая, 2021 09:14
1 мин
Марьям Ибрагимова
25 мая, 2021 09:14
1 мин
State Duma Russia/via Globallookpress.com
State Duma Russia/via Globallookpress.com

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин оценил идею главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова о «возрождении ГУЛАГа». По мнению спикера нижней палаты парламента, необходимо детально рассмотреть вопрос о возможности включения в рабочий процесс не мигрантов, а осужденных.

В настоящее время в России остро ощущается дефицит рабочих рук — недостаёт одного миллиона человек на разных строительных объектах.

Володин подчеркнул, что идея привлечения осуждённых к труду уже применяется на практике, только не в таких крупных масштабах, как того желает ФСИН.

«Если есть те, кто имеет право и хочет работать, такая возможность должна быть предоставлена», — считает спикер ГД.

Он подчеркнул, что нужно искать и другие методы привлечения граждан к определённой работе, а не заменять мигрантов арестантами, передает ТАСС.

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Мигранты
Вячеслав Володин
Госдума
ФСИН
Заключенные
ГУЛАГ
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