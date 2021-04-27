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Политика

В Госдуме обеспокоились утечкой персональных данных россиян

Артем Денисов
27 апреля, 2021 23:19
1 мин
Артем Денисов
27 апреля, 2021 23:19
1 мин
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Депутат Госдумы Валерий Рашкин (КПРФ) направил письмо в адрес генерального прокурора России Игоря Краснова с просьбой проверить публикации в СМИ, в которых сообщалось об утечке данных граждан страны с государственных и прочих ресурсов.

Коммунист приводит в качестве примера публикацию, в которой говорилось о том, что Роскомнадзор проведет проверку об утечке базы персональных данных россиян с сайта free.navalny.com.

Как отмечает народный избранник, в последнее время участились утечки персональных данных россиян с государственных информационных ресурсов, в том числе с Госуслуг. По словам Рашкина, это может стать угрозой для механизма дистанционного электронного голосования, сообщает РБК.

Ранее была выявлена утечка в Сеть базы данных 21 млн пользователей бесплатных популярных VPN-приложений. Утечку обнаружили эксперты по кибербезопасности издания CyberNews.

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Утечка данных
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