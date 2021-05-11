В Госдепе увидели продолжение конфликта между Киргизией и Таджикистаном

Политика

Американские власти предложили Киргизии и Таджикистану помощь в урегулировании конфликта.

Как сообщил заместитель помощника госсекретаря по делам Южной и Центральной Азии Джонатан Хеник, Вашингтон находятся «в прямом контакте с лидерами обеих стран». Хеника отметил, что американская сторона предложила «поддержать мирное разрешение конфликта любым образом». «В то же время мы не можем принять за данность, что ситуация разрешена. Это не так», - отметил представитель Госдепа, отметив, что с обеих сторон имеются беженцы и перемещенные лица, сообщает РИА «Новости».

Обострение конфликта произошло 29 апреля на спорном участке, где межгосударственная граница не определена. Как сообщили в пресс-центре пограничной службы Киргизии, идет интенсивная перестрелка между военнослужащими с обеих сторон.

Погибли 36 граждан Киргизии, около 200 - пострадали. Таджикистан сообщил о 19 погибших и 87 пострадавших.