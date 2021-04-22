В Госдепе назвали условие для нормализации отношений с Белоруссией

Политика

США необходим посол в Минске, однако до тех пор, пока не изменится политика президента Беларуси Александра Лукашенко, «бизнеса как обычно» не будет.

Об этом сообщил официальный представитель Госдепа США Нед Прайс. При этом он отметил, что американские власти сохраняют «дипломатические отношения с правительством Беларуси». Прайс считает, что возвращение посла США в Беларусь позволило бы направить Минску «мощный сигнал», сообщает РИА «Новости».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что нет никаких оснований полагать, то Белый дом собирался совершить покушение на президента Беларуси Александра Лукашенко.

Напомним, российские и белорусские спецслужбы совместно предотвратили «военный переворот» в Беларуси, который планировалось провести в День Победы 9 мая. Задержанные якобы планировали осуществить военный переворот в республике «по отработанному сценарию цветных революций». Кроме того, президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что задержанные в Москве лица готовили покушение на его детей.